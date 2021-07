VIDÉO - À Nantes, la boîte de nuit le New Factory "a hâte" de retrouver ses clients

Le New Facotry fait parti des boîtes de nuit qui rouvrent leurs portes ce vendredi 9 juillet, après 16 mois de fermeture. L'établissement Nantais a tout préparé, et attend ses clients de pied ferme.

Lumières, musique ou encore machine à glaçons, tout a été vérifié au New Factory, boîte de nuit Nantaise. Le directeur, Manuel Nolleau, attend avec impatience le retour des clients dans son établissement. Certains ont déjà réservé leur place.

Une jauge à 75%

Une réouverture avec quelques changements, covid oblige. Le pass sanitaire est obligatoire, et la jauge est abaissée à 75%. Au New Factory, 150 personnes pourront être sur la terrasse, et 238 à l'intérueur. En revanche, le port du masque n'est pas obligatoire, et on pourra bien danser sur la piste, "une très bonne nouvelle" pour Manuel Nolleau.