VIDÉO - à Nantes, le plus grand drapeau breton du monde déployé devant le Château des ducs de Bretagne

Le plus grand drapeau breton du monde a été déployé ce dimanche 20 février devant le Château des Ducs de Bretagne à Nantes. Avec ses 46 mètres de long et ses 31 mètres de large, l'association "À la bretonne !" veut interpeller et relancer une consultation en Loire-Atlantique.

Ils revendiquent le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, et ils veulent se faire entendre. Ce dimanche 20 février, l'association "À la bretonne !" a déployé vers 11h un immense drapeau breton, présenté comme le plus grand du monde, en face du Château des ducs de Bretagne. Une centaine de personnes étaient présentes sur place. Le Gwenn ha du géant de 1400 mètres carré, fabriqué à Rennes et emmené par camion jusqu'à Nantes, a finalement été replié et rangé aux alentours de midi.

Un symbole avant la présidentielle

Des dizaines de curieux se sont également postés en altitude, sur les remparts du Château des ducs de Bretagne afin d'avoir une vue aérienne du drapeau. L'emplacement du rassemblement est évidemment symbolique. Les organisateurs de l'événement n'ont pas non plus choisi la date par hasard. Avec cette action, ils souhaitent également inviter la question de la réintégration de la Loire-Atlantique en Bretagne dans le débat de la campagne présidentielle.

L'association "À la bretonne !" demande en effet une consultation des habitants de Loire-Atlantique sur le sujet, et cela d'ici 2024. Pour l'heure, un seul candidat à la présidentielle, Yannick Jadot chez les Verts, a donné son engagement oral. Vendredi, plus de 200 élus de tous bords politiques et un millier d'associations ont demandé aux candidats à la présidentielle de s'engager aussi dans cette réflexion.

Parmi les signataires de la lettre ouverte, figurent notamment la maire PS de Paimpol Fanny Chappé, la conseillère régionale EELV Claire Desmares, le député LREM Yannick Kerlogot ou encore Pierre-Emmanuel Marais, adjoint à la maire de Nantes, délégué aux transports et déplacements

D'autres actions à venir

L'association "À la bretonne !" prévoit d'autres actions et rassemblements d'ici le premier tour de la présidentielle en avril. Une nouvelle manifestation est par exemple prévue le 27 mars à Nantes.