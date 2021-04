VIDÉO - A Pau, les acteurs du monde culturel ont et font le bourdon

Les acteurs et soutiens du monde culturel étaient environ 200 à Pau, ce jeudi pour un "bourdon de la colère". Chanteurs, musiciens, professionnels et amateurs ont demandé la réouverture des lieux de culture, fermés à cause du covid et le retrait de la réforme de l'assurance chômage.

Ils ont sorti leurs guitares, leurs flûtes, leurs trompettes, percussions, accordéons ou même leurs poêles. Environ 200 personnes étaient réunies ce jeudi, à 14h30, à Pau, place Clemenceau. Ils ont fait un "bourdon de la colère" pour soutenir les acteurs du monde de la culture et des arts en France, alors que les lieux culturels sont fermés depuis le 30 octobre 2020. Ce bourdon collectif en "do" a duré une vingtaine de minutes : il a commencé en fredonnant, pour se poursuivre en grondements, applaudissements et finir en explosion de colère. Les organisateurs ont ensuite présenté leurs revendications, à savoir la réouverture des lieux culturels et la prolongation de l'année blanche pour que les intermittents ne perdent pas leurs rémunérations. Certains demandent également le retrait de l'assurance chômage.

Plusieurs lieux occupés à Pau et en France

Les organisateurs ont ensuite appelé les manifestants à se rendre devant la Direction départementale de l'emploi, occupée par d'autres manifestants pour les soutenir. Cet événement a été organisé alors que de nombreux lieux culturels sont occupés un peu partout en France, comme à Toulouse, Nantes ou Brest. A Pau, des intermittents occupent les Espaces Pluriels, le Zenith, le cinéma d'art et d'essai Le Méliès et l'Ampli de Billère, et tiennent des assemblées générales chaque mercredi et chaque dimanche, à 15h aux Halles de Billère.

Une réunion gouvernementale sur les lieux culturels

Les théâtres, les salles de concerts, les cinémas, les musées etc. sont fermés depuis le 30 octobre 2020. Le gouvernement avait parlé d'une possible réouverture mi-mai avec des règles strictes. Ce jeudi, à 18h, Emmanuel Macron, préside une réunion sur les protocoles de réouverture de tous les lieux fermés. Ce mardi, une mission sénatoriale a plaidé pour une réouverture « progressive et encadrée » des lieux culturels, en présentant douze recommandations, notamment de limiter l'accès aux personnes ayant déjà réservé leur billet et d'adapter la jauge selon les volumes et les conditions de ventilation.