VIDEO - À Périgueux, les hommes aussi testent la natation artistique

Périgueux, France

Quand on parle natation synchronisée, spontanément on imagine plutôt des femmes en train de réaliser des figures impressionnantes, sans appui solide, et en apnée. Le film Le Grand Bain a déjà un peu fissuré le cliché, et l'ACAP, le club de natation de Périgueux compte bien se glisser dans cette brèche.

C'est la première fois que le club organise deux séances d'initiations ouvertes au grand public. Au programme : les mouvements de base pour se déplacer et se stabiliser dans l'eau, et même quelques tentatives de figures.

Après avoir appris les techniques de base pour se stabiliser, place aux premières tentatives de figures. © Radio France - Noémie Philippot

Lundi, lors de la première séance, pari réussi pour le club : Franck, papa d'une nageuse artistique de l'ACAP se prête au jeu. "C'est pour mieux comprendre, parce que quand ma fille le fait ça a l'air d'être facile, mais j'ai essayé de le faire dans ma piscine cet été, et c'est loin d'être simple !" dit-il en riant.j

Franck, deuxième en partant de la gauche, a tenu à essayer la natation artistique pour mieux comprendre le sport de sa fille. © Radio France - Noémie Philippot

Après une demi-heure d'exercice, premier bilan pour Franck : _"C'est très très physique ! Je suis un peu essoufflé ! Le plus difficile c'est de ne pas boire la tasse." Vraiment du sport donc, et Franck compte bien persévérer. De quoi casser un peu les clichés : "Il faut montrer que ce n'est pas qu'une activité de femmes. La preuve : le coach est un homme. Je pense qu'il y a un cap à passer, et on est en train de le franchir." _

Aujourd'hui en France, seule une cinquantaine d'hommes pratique la natation artistique en compétition selon le coach périgourdin Tanguy Lebret. Pas facile d'adapter le niveau pour l'initiation : "C'est toujours compliqué de faire de l'initiation synchronisée parce qu'il faut des mois, voire des années pour obtenir ne serait-ce qu'une verticalité, ou des appuis, explique-t-il. Mais après, c'est juste une découverte et je pense que tout le monde rigole bien !"

Si l'expérience vous tente, il y a encore une séance d'initiation ce mercredi 20 février, de 16h30 à 18h. Cela coûte 20 euros. Inscription par mail à cette adresse : acap.natation@gmail.com