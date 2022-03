Chaque année, lors du mercredi des cendres, les habitants de Quarouble (Nord) sortent les cambots et les cholettes. Ils jouent au cholage, une tradition centenaire, festive et arrosée, qui a pu se tenir mercredi 2 mars 2022 après un an d'interruption.

VIDEO - À Quarouble, on joue au golf dans la rue et ça s'appelle le cholage !

Une cinquantaine d'habitants de Quarouble et des environs se sont retrouvés pour perpétuer la tradition du cholage, mélange de compétition sportive et de fête de village.

Une fois par an, dès 7 heures du matin, un drôle de cri résonne dans les rues de Quarouble. "Cholette, cholette !!", hurle-t-on en écho dans un groupe d'une cinquantaine de personnes. Armés d'une crosse et d'une boule en bois, la fameuse cholette, ils pratiquent le cholage toute la journée en ce mercredi des cendres, ce 2 mars 2022.

Le cholage est un jeu sportif, qui ressemble à du golf dans les rues de Quarouble. "On doit atteindre un fût de bière à plusieurs centaines de mètres avec le cambot, explique Marc, 60 ans. On a trois coups et l'équipe adverse nous renvoie un coup en arrière. Le but, c'est d'y arriver en le moins de coups possibles."

Une tradition exclusivement masculine

À l'époque, c'était un jour de compétition entre les boulangers et les vendeurs de charbon. Le parcours suivait les nombreux bistrots et bars de la commune. Aujourd'hui, l'ambiance est très festive, car souvent très arrosée. Les participants décapsulent les bouteilles de bière et prévoient un repas, au fil du parcours. Cette année, il y a même un record de participation qui réjouit Jacques Gary, le président : "Habituellement, on est une trentaine. Là on est plus de 50 ! Ca a été annulé l'année dernière donc je pense que ça en a réveillé quelques uns."

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, les choleurs cholent. Petite spécificité : le cholage, c'est exclusivement pour les hommes. "Les femmes nous aident à la préparation, sourit nerveusement Jacques Gary. Mais dans la tradition, c'est une journée sans femme, uniquement entre hommes."

Il faut préserver et transmettre

Les rires et les exclamations animent Quarouble et attirent la curiosité des voisins, qui connaissent bien l'évènement. Derrière son portail, Ghislaine l'explique à son petit-fils. "Je me suis dit qu'on allait voir alors je lui explique, qu'on chole, qu'on déchole. Dans le temps, mon mari a participé à cette festivité", se souvient-elle. Quand c'est cholage, on prend des jours de congés, qu'on soit dentiste, ingénieur, enseignant.

Tout l'esprit repose justement dans l'héritage et la transmission de cette tradition qui existe depuis une centaine d'années. "Ca a commencé avec les anciens, ça fait partie de la culture de notre région qu'il faut préserver, raconte Jean-Luc, adepte depuis 30 ans. Deux ans de Covid et maintenant des évènements internationaux font qu'on a besoin de garder de la bonne humeur et de le transmettre aux jeunes."

C'est vrai qu'il y a des jeunes, qui se joignent à la fête tous les ans. Ca dure jusqu'à la tombée de la nuit. Le cholage n'est pas non plus un sport sans risque : des échymoses, des nez cassés arrivent tous les ans. Sans compter les voitures abimées parce qu'elles se trouvent sur le chemin de la cholette. Heureusement que l'association de cholage est assurée !

Un cholage aura lieu également ce samedi 5 mars à Vicq, avec des costumes.