Présenter un autre regard sur les gens du voyage c'est l'objectif du documentaire tourné à Rennes par l'association "Comptoir du doc". Pendant 6 mois, 4 voyageurs et 4 sédentaires ont correspondu par vidéo interposée pour détruire les clichés.

Francki (2è à droite) avec Pascal un sédentaire, Emmanuelle et Emilie de Comptoirs du doc

Rennes, France

"Correspondances vidéos" c'est le nom du documentaire projeté le samedi 29 septembre à partir de 17h à la Parcheminerie à Rennes. Supervisée par l'association rennaise "Comptoirs du doc", cette vidéo est le fruit des échanges entre 4 voyageurs et 4 sédentaires. Pendant 6 mois, ils se sont envoyés des lettres par le biais de la vidéo; ils ont appris à se connaitre et à nouer un véritable dialogue entre eux. Une expérience pour battre en brèche tous les clichés et surmonter toutes les peurs.

La bande annonce du documentaire