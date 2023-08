VIDÉO - À Saint-Hilaire-de-Riez, les vacanciers testent le drone soccer, mélange d'e-sport et de football

C'est un mélange d'e-sport, de football et de Quidditch, venu tout droit de la célèbre saga Harry Potter. La discipline "drone soccer", venue de Corée du Sud et encore peu connue en France, met en compétition des drones et leurs pilotes dans un petit terrain avec pour objectif de marquer plus de buts que l'adversaire. Au bord de la plage de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez, les habitants et vacanciers peuvent tester jusqu'au 9 août, à l'occasion du Beach sports tour festival 2023, avec la société Faireplay qui développe le concept partout dans le pays.

L'objectif : marquer le plus de buts possible

Une partie de Drone soccer concrètement, c'est quoi ? Déjà, une partie dure trois minutes et la mission, c'est de faire voler le drone (entouré d'une structure ronde pour représenter le ballon) pour marquer des buts dans le camp de l'adversaire. Et pour ça, il faut faire entrer le drone dans un cerceau positionné en hauteur. Au bord de la plage, les vacanciers s'essaient à la discipline en un contre un, aidés par Clément pour piloter. "C'est assez difficile mais j'ai fait mieux que la dernière fois. C'est vraiment bien, ça change des autres activités", explique Lina, 12 ans, qui a réussi à mettre 10 buts. Comme les autres joueurs, elle pilote son engin depuis l'extérieur du terrain, à l'aide d'une manette qui ressemble à une manette de Playstation.

En compétition, on joue même à trois contre trois. Chaque équipe est positionnée d'un côté du terrain, et gère trois drones : un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur, un peu comme au football. "On a vraiment tout un côté collectif et stratégique parce qu'il faut établir des tactiques pour mettre des buts ou empêcher l'adversaire d'en marquer", explique Clément, qui a joué en Corée du Sud avec la délégation France.

L'association Drone soccer France a d'ailleurs pour objectif de créer 50 clubs partout dans le pays d'ici 2025, date de la première Coupe du monde de la discipline en Corée du Sud. "En plus, tout le monde peut y jouer, valide ou pas valide ou quelque soit l'âge des participants", conclu Pascal Roignau, président de Faireplay.