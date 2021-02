VIDÉO - A Saint-Malo, le pianiste vient jouer sur les remparts face à la mer

Un moment de poésie sur les remparts de Saint-Malo. Ce dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin, les promeneurs ont pu entendre quelques notes de musique s'échapper d'un piano installé au niveau du bastion de la Hollande, près de la porte Saint-Pierre. L'artiste allemand Bjoern Gottschall a joué de son instrument fétiche pendant plus de deux heures.

"Je ne l'ai pas spécialement fait pour la Saint-Valentin. C'est surtout parce qu'il y avait quelques rayons de soleil et comme tout le monde j'en ai marre d'être à la maison alors j'ai eu envie d'aller jouer dehors." Bjoern a l'habitude de réaliser ce genre de prestation surprise. "J'ai un petit piano six octaves que je peux mettre dans ma voiture et que je déplace avec un chariot. J'aime surprendre les gens et je me sens bien en extérieur dans ce genre d'endroit." Il y a quelques semaines, il a d'ailleurs joué devant le Mont-Saint-Michel.

"Je joue mes compositions qui est plutôt néoclassique. Elles sont un peu plus pop que des compositions de musique classique. C'est assez mélancolique. Ça fait rêver les gens," s'amuse le musicien qui vit depuis sept ans en France et s'est installé depuis peu de temps à Rennes.

Plusieurs passants ont immortalisé ce moment magique. Ils ont posté les vidéos sur les réseaux sociaux. "Nous avons beaucoup aimé, le piano, le cadre, le soleil, tout y était," se réjouit Yohan. Un moment de partage idéal pour une Saint-Valentin.