VIDEO : On a testé la nouvelle luge sur rail de la station de Métabief dans le Doubs

Une idée de sortie en cette période de vacances scolaires. La station de ski de Métabief étend ses activités avec l'installation d'une nouvelle luge sur rail. Elle est ouverte depuis le jeudi 14 juillet. Au programme, 710 mètres de descente à travers les sapins jusqu'à 40 km/h, avec une vue sur la commune. On dévale la montagne juste à côté des pistes de VTT. France Bleu Besançon a testé pour vous.

Cette nouvelle luge procure quelques sensations. Il y a possibilité de s'amuser lorsque l'on aime les attractions. Les plus courageux n'utiliseront pas le frein à disposition pour dévaler la descente le plus vite possible. Concernant la durée, comptez une dizaine de minutes pour monter et 5 à six minutes de descente avec des virages serrés.

Vers une station quatre saisons

La luge sera accessible dix mois dans l'année, été comme hiver. On pourra donc monter avec les chaussures de ski. Cela représente un investissement de 4,2 millions d'euros, financée en partie par l'Etat, la Région et le Département du Doubs. Une somme importante, mais nécessaire quand on sait que la quantité de neige baissent chaque année.

"On va avoir une activité beaucoup plus longue au niveau de la station. Cela permet aussi de pérenniser les jobs, puisque l'on a CDiser deux personnes. Cela permet aussi aux socio-professionnels de travailler dix mois sur douze, explique Géraldine Tussot-Trullard, vice-présidente de la station de Métabief. Il y a de plus en plus de monde l'été, mais je crois qu'il fallait apporter une réponse aux enfants plus jeunes qui ne font pas forcément de VTT, comme les adultes.

Ce papa et sa fille ont validé jeudi 14 juillet, jour de l'ouverture de la luge. © Radio France - Raphaël Aubry

Comptez 7 euros la descente. Ouverture de la luge tous les jours cet été _de 10h à 12h et de 13h30 à 18h_, avec des nocturnes le mardi et samedi jusqu'à 21h30.