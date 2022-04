VIDÉO - On a visité le chapiteau de cirque métallique en forme de silo installé place Perret au Havre

Un chapiteau de cirque métallique en forme de silo a été monté place Perret au Havre du 20 au 23 avril, afin d'accueillir jusqu'au 14 mai un spectacle de cirque contemporain avec le public perché sur les escaliers le long de la paroi intérieure et au centre, les artistes qui évoluent de haut en bas.

Un chapiteau de cirque métallique, en forme de silo à grains, a été installé place Perret au Havre, en vue d'accueillir jusqu'au 14 mai un spectacle de cirque contemporain. Le montage de la structure a commencé mercredi 20 avril et s'achève samedi 23 avril.

C'est la salle de spectacle havraise Le Volcan qui a invité la compagnie "Les Choses de rien" à installer son chapiteau cylindrique pour présenter leur spectacle intitulé "L'Absolu" à partir de mardi 26 avril et jusqu'au samedi 14 mai inclus (il reste des places).

Le public s'installe sur les escaliers le long de la paroi

À l'intérieur du silo, il y a deux escaliers en colimaçon le long de la paroi métallique. Le public est invité à monter sur ces escaliers et s'installer, les plus courageux peuvent aller jusqu'en haut du silo qui fait 12 mètres de haut et ensuite les artistes circassiens présentent leur spectacle en faisant des figures aériennes, suspendus à des câbles.

Même si on n'aime pas le cirque explique Armand Barbet, régisseur plateau, ce silo attire les curieux "qui demandent ce qu'il se passe et qui parfois viennent voir le spectacle ensuite !"

Les artistes évoluent au centre de haut en bas du silo, suspendus à des câbles © Radio France - Olivia Cohen

Armand Barbet est membre de la compagnie "Les Choses de rien" et il a supervisé le montage du silo : "Les deux escaliers servent d'échafaudage et les panneaux métalliques sont ensuite fixés dessus, le toit est posé en dernier, c'est solide et surtout, c'est vraiment fait pour l'itinérance, ça se monte sur de la boue, du sable, du dur, donc là sur une place comme ça, on est bien !"

Même si la structure nécessite plusieurs jours de montage, Armand Barbet parle de confort : "Comme c'est une structure qui a vraiment été conçue pour le spectacle, on est comme à la maison, on est parfaitement autonomes et ça permet de sortir des salles de théâtre et d'amener au spectacle des gens qui n'auraient forcément eu l'occasion d'y aller."

