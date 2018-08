Et si vous vous glissiez dans la peau d'une abeille ? C'est ce que propose en ce moment une exposition interactive dans l'église abbatiale de l'abbaye royale de l'Epau, au Mans (Sarthe).

Le Mans, France

Six structures de bois et de métal en forme de losange ont pris place dans un coin de la nef de l'église abbatiale de l'Abbaye Royale de l'Epau, au Mans (Sarthe). Ces structures représentent les alvéoles d'une ruche et chacune est une expérience sensorielle.

C'est ainsi qu'une des ruches permet de voir comme une abeille (voir la vidéo ci-dessous), une autre d'entendre le bruit qu'il y a à l'intérieur d'une ruche, une autre de sentir l'odeur d'une ruche sans oublier le goût : une alvéole "bar à miel" vous invite à déguster du miel. Une autre enfin récapitule tous les dangers qui menacent les abeilles : pesticides, maladies et frelons asiatiques notamment.

Ambiance sonore dans une ruche Copier

Alvéole bar à miel pour déguster © Radio France - Bénédicte Robin

L'alvéole "menaces de l'abeille" © Radio France - Bénédicte Robin

Cette exposition est à découvrir à l'Abbaye Royale de l'Epau jusqu'au 4 novembre prochain.