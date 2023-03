VIDÉO - Accrochez-vous ! Europa-Park dévoile la vidéo de son futur grand huit

Europa-Park lance sa nouvelle saison ce samedi 25 mars. Le parc d'attraction allemand, situé à Rust, tout près de la frontière française et élu meilleur parc de loisirs du monde , entame ainsi sa 49e saison. Plus de 100 attractions et spectacles sont proposés et un nouveau quartier européen s'est installé avec cette fois le Liechtenstein.

A l'occasion de la conférence de presse de rentrée, Europa-Park a dévoilé les images vidéos de son futur grand huit. Les premiers rails ont été posés en février 2023. L'attraction qui sera située dans le futur quartier croate sera inaugurée en 2024. Accrochez-vous pour regarder cette vidéo d'images de synthèse, c'est impressionnant !

Willkommen in elektrisierenden Zeiten - ab 2024!