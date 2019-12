VIDEO - Elle a été élue Miss sympathie, Alison Salapic nous raconte les coulisses de Miss France

Guéret, France

Elle n'a pas été élue Miss France, mais Alison Sapalic, reste la Miss de cœur des Creusois. La jeune femme de 22 ans était samedi sur la scène du Dôme de Marseille, entourée des 29 autres prétendantes au titre. Elle rentre un peu fatiguée de cette aventure, mais nullement déçue. "J'ai passé un mois extraordinaire, c'était une superbe expérience, j'ai fait plein de rencontres inoubliables" explique-t-elle. Retrouver l'intégralité de son interview ici.

L'élection de Miss France, c'est l'aventure d'une vie

"On y croit bien sur, au fond de nous, mais bon il faut une fin à tout, confie Alison Salapic, Miss Limousin. Il faut vivre cette aventure à fond, parce qu'il y en a qu'une ! Le stress, je ne l'ai pas trop ressenti, dans la salle on voit plein de caméras, c'est sur, mais on voit surtout le public. Moi je me suis arrêtée là, je n'avais pas l'impression qu'on me regardait à la télévision. C'est un show Miss France, pas un spectacle de fin d'année, on a eu plus de deux semaines de répétitions, assez intenses, de 8h30 jusqu'à 19h, 20 heures parfois. C'est fatiguant mais on se donne à fond".

Élue Miss sympathie

"Les 30 miss ont voté pour désigner la plus sympathique de l'aventure et c'était moi ! Je suis contente et fière d'être la plus sympathique du groupe. On est 30 candidates, 30 filles âgées de 18 à 24 ans, on peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est la vie, faut faire avec mais moi je m'entendais bien avec tout le monde. Et je suis très contente pour l'heureuse élue et pour les dauphines".