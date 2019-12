Mariah Carey redevient numéro 1 des charts US avec son tube "All I want for Christmas" 25 ans après sa première sortie. Un coup de maître, qui ne doit rien au hasard, mais à l'usage astucieux des réseaux sociaux par la chanteuse.

VIDÉO - "All I Want for Christmas" de Mariah Carey redevient numéro 1 des ventes aux USA

L'usage des réseaux sociaux depuis le mois de novembre a sans doute aidé Mariah Carey a établir ce record : 25 ans après sa première sortie, son tube "All I Want for Christmas" est de nouveau en tête des ventes aux États-Unis.

Le clip mis en ligne en 2009 a été vu plus de 604 millions de fois sur la plateforme Youtube. Ce retour en tête des charts US est le 19ème top 1 pour la chanteuse, qui n'est donc plus qu'à une longueur des Beatles, qui comptabilisent 20 titres en tête des ventes.

VIDÉO - Le clip de "All I Want for Christmas"