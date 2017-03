VIDEO - Amir: revivez son concert au France Bleu Live Festival à Avoriaz

Amir a fait vibrer la salle des Festivals à Avoriaz ce jeudi 30 mars. 4e artiste de la programmation exceptionnelle du France Bleu Live Festival, Amir a fait chanter et danser la foule au rythme des titres de son premier album «Au Cœur de Moi».

Les 3 premiers titres en live

Amir a notamment interprété «J’ai Cherché», le hit qui lui a permis de se faire connaître aux yeux du grand public , «On Dirait» et "Au cœur de moi" son dernier single. Avec le sourire et l'énergie qu'on lui connait, Amir a aussi repris "Billie Jean" de Michael Jackson et "Shape of you" de Ed Sheeran. Il a su séduire le public venu nombreux à Avoriaz 1800.

Son interview avant de monter sur scène