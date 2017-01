VIDEO André et Paule Topin 42 ans de danse et d'amour

A 86 et 89 ans, André et Paule Topin-Hutteau donnent encore des cours de danse de salon deux fois par semaine dans le Valenciennois.

Quand ils dansent la salsa, la rumba ou le rock, ils ont encore le même regard qu'aux débuts, à 86 et 89 ans, Andrée et Paule ferait pâlir d'envie les plus grands amoureux. Ils s'aiment et dansent depuis 42 ans, et donnent encore même des cours de danse dans le Valenciennois.

Les 2 tourtereaux se rencontrent à Paris, lors d'un cours de danse, André le débutant et la prof Paule tombent amoureux. Paule quitte son mari prof de danse et bientôt vient s'installer dans le Nord pour fonder en 1973 au Quesnoy une école de danse et de maintien, précise André, qui a réussi à rattraper le niveau de sa belle.

750 élèves à la grande époque

A la grande époque, le couple donne aussi des cours à Cambrai, Lille Marcq en Baroeul, près de 750 passionnés de danse de salon suivent leur pas. Ils continuent alors à se perfectionner auprès des champions du monde de danse un peu partout en Europe.

Aujourd'hui, ils n'ont plus que 80 élèves dans le Valenciennois, de 25 à 70 ans, mais pour rien au monde, ils n'arrêteraient leurs cours

Il n'y a pas de raison d'arrêter, on est en pleine forme, je mourrai sur scène, André.

Les élèves, des fidèles ne font même plus attention à leur âge. Avant chaque cours Paule relit les petites fiches où elle a inscrit les enchainements du cours, où elle arrive très élégante, "indispensable" pour elle

La belle histoire du jour Partager le son sur : Copier

Si vous voulez apprendre à danser à l'école Topin Hutteau vous pouvez appeler le 03.27.34.69.69 ou 06.19.75.80.37