VIDÉO - André Manoukian en guest star pour les 35 ans des Francofolies de La Rochelle

La Rochelle, France

Ce sera le concert spécial pour les 35 ans des Francofolies de La Rochelle, l'été prochain, une création inédite, assurent même les organisateurs. Le titre de ce concert unique ? "André Manoukian et ses invités revisitent 35 ans de Francofolies". Le rendez-vous est donné le 11 juillet dans le Grand Théâtre de la Coursive. Le pianiste de jazz et ses amis chanteuses et chanteurs revisiteront ces 35 années à travers les chansons qui ont marqué l’histoire du festival. Un festival créé en 1985 par Jean-Louis Foulquier. Ça serait la première participation en tant qu'artiste invité de l'ancien juré de "La Nouvelle Star".