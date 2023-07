VIDÉO - Après quatre ans d'absence, le corso fleuri de Carelles de retour dans le Nord-Mayenne

Il a fait son retour après quatre ans d'absence à cause de la crise sanitaire : le corso fleuri de Carelles a eu lieu ce dimanche 9 juillet 2023. Les chars fleuris et colorés, les musiciens et les danseurs ont ravi les milliers de spectateurs réunis dans le Nord-Mayenne.

C'est une tradition à Carelles : le corso fleuri a réuni des milliers de spectateurs dans les rues du village du Nord-Mayenne ce dimanche 9 juillet 2023. L'événement était très attendu, puisqu'il n'a pas pu avoir lieu depuis 2019 en raison de la crise sanitaire. ⓘ Publicité