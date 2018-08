VIDÉO - Au meeting aérien de Belvès, en Dordogne, pilotes et passionnés se rencontrent

Par Emeline Ferry, France Bleu Périgord

Cette nouvelle édition du meeting aérien de Belvès a tenu ses promesses et ravi les passionnés d'aviation. Sous la chaleur et le soleil, des milliers de curieux sont venus voir décoller les avions militaires et de collection.