VIDÉO - Au Pacifique, 5 minutes de danse par jour pour contester la fermeture des lieux culturels

Danser pour résister ! C’est l’idée du Pacifique, le Centre de Développement Chorégraphique National installé à Grenoble. Les artistes, les passants ou encore les habitants sont invités à venir danser pendant 5 minutes du lundi au vendredi à 12h30.

Pendant les confinements, les gens chantaient ! Désormais, il dansent. Ils dansent pour protester contre la fermeture des lieux culturels. C'est une initiative lancée par Le Pacifique. Le Centre de Développement Chorégraphique National installé à Grenoble. Le centre s'est inspiré de l'artiste Nadia Vadori-Gauthier. La danseuse publie une vidéo de 1 minute sur son site internet tous les jours depuis janvier 2015.

Le point de rendez-vous est situé devant Le Pacifique © Radio France - Chloé Cenard

Mobiliser les centres culturels de la métropole

Du lundi au vendredi, à 12h30, tout le monde peut venir danser pendant 5 minutes. "Symboliquement, si on arrive à mobiliser les autres lieux de la métropole grenobloise sur cette action, c'est nous relier, c'est faire un acte de résistance et dire que nous sommes vivants". Pas de chorégraphie imposée et une ambiance bienveillante. C'est aussi la promesse de ces 5 minutes. Les participants doivent toutefois être masqués.

L'initiative a commencé le 15 février et ne s'arrêtera pas tant que les lieux culturels n'auront pas rouverts : "Sous la pluie, sous le soleil, à deux ou à cent, nous continuerons de danser", affirme Marie Roche.