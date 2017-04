Video - Au zoo de Beauval les fauves sont lâchés

Ouvert depuis début avril, la Terre des Lions, le nouvel espace du zoo-parc de Beauval dans le Loir-et-Cher dédié au Roi des Animaux, accueillait ce vendredi ses premiers fauves, après une période d'acclimatation. France Bleu Orléans y était !

Cette Terre des Lions, c'est la nouvelle attraction du zoo de Beauval. Un espace d'un hectare ouvert au public depuis le début du mois d'avril, mais dans lequel les fauves ne sont arrivés que ce vendredi matin.

Un espace d'un hectare totalement nouveau pour les lions © Radio France - Christophe Dupuy

Kruger avait six mois quand je l'ai vu arriver, notre lien est très fort, il me reconnaitrait au milieu d'une foule

Le clan des lions d'Afrique du zoo de Beauval, c'est un couple, Kruger et Malawi, leurs trois fils de deux ans, et une jeune lionne. Ce matin-là il faut patienter un peu avant qu'ils ne pointent le bout de leur crinière. Sous les yeux de Grégory, l'un des soigneurs.

"Kruger je l'ai vu arriver il avait 6 mois, on a des liens très forts" confie Gregory l'un des soigneurs

Kruger préfère rester dans son enclos pour le moment © Radio France - Christophe Dupuy

Kruger, c'est le chef de clan. Il pèse 180 kilos, il mange 30 kilos de viande par semaine. Mais ce matin-la, il décide de rester dans son enclos habituel. Il dort. C'est ce qu'il fait 20 heures sur 24. Les autres se lancent à la découverte de leur nouveau territoire.

Chaque nouvelle installation nous permet d'attirer plus de visiteurs, et plus de visiteurs, cela nous permet d'améliorer nos installations pour nos animaux