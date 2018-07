Une fleur de lotus géante et rose fluo sur la place de l’hôtel de ville. Un banc de poissons blancs, façon origamis, flottant au-dessus du canal du Thiou devant les Vieilles prisons… "Annecy Paysages" proposent aux promeneurs de découvrir 23 œuvres d’art éparpillées dans quelques-uns des plus beaux sites annéciens.

Balade

"Le principe était de travailler avec des artistes, des architectes et des paysagistes. De les inviter à réenchanter un parcours dans la ville", explique le directeur de Bonlieu Scène Nationale et organisateur de ce festival dédié aux paysages. "Et à chaque fois, les artistes et les paysagistes ont donné une réponse très originale", se félicite Salvador Garcia.

A Annecy, le sport national c’est la balade ! A pied, à vélo, en skate ou en jogging… c’est vraiment la ville pour ça. Donc ce festival, est une manière pour les annéciens de redécouvrir leur ville et leur paysage. Et pour les touristes c’est un moyen de la voir autrement." - Salvador Garcia, directeur de Bonlieu Scène Nationale.

L'une des 23 oeuvres d'art installées dans le cadre du festival "Annecy Paysages". Le "Lotus" de Jeong Hwa Choi (Corée) a investi la place de l'hôtel de ville d'Annecy. © Radio France - Richard Vivion

Le plan du festival "Annecy Paysages". -