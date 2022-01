VIDEO - Bain du Nouvel an à Argelès : on se jette dans une eau à 12 degrés "pour se rincer de 2021"

Le traditionnel Bain du Nouvel an d'Argelès-sur-Mer avait des vertus purificatrices en ce 1er janvier 2022. 400 à 500 personnes ont bravé la grisaille et l'eau à 12 degrés pour se jeter à la mer, une manière festive et conviviale de faire une croix sur 2021, "une année compliquée et difficile".

Après une édition 2020 annulée à cause du Covid-19, fidèles et petits nouveaux avaient rendez-vous en ce matin du 1er janvier 2022 sur la plage centrale d'Argelès-sur-Mer pour le traditionnel Bain du Nouvel an. Entre 400 et 500 personnes, en combinaison, en simple maillot ou en déguisement complet, ne sont pas laissées impressionner par le ciel gris et la température de l'eau, annoncée à 12 degrés. Au top départ du speaker et de l'adjoint à la mairie chargé des animations, elles se sont élancées dans les vagues pour un bain de quelques secondes ou de quelques minutes, sous les cris et les souhaits de "BONNE ANNÉÉÉÉÉÉE !!!!!!!".

"On est là pour se rincer de l'année 2021 qui a été compliquée et difficile", témoigne Fatia, griméeen clown et perruque multicolore sur la tête, venue avec des amis de l'association "Happy Days". "C'était chaud... enfin non froid ! C'était froid", s'amuse ce tout nouveau couple de quinquagénaires, amoureux depuis quelques jours. "Il manque juste le soleil ! 2021, c'est fini, maintenant, on y va !"