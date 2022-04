VIDEO - Balade sur la Moselle avec la Compagnie des bateaux de Metz

Deux balades sont organisées tous les jours de la semaine. En 1h15, les passagers découvrent des coins plus sauvages de la rivière et les animaux qui y vivent. Le tout sur un bateau électrique et très silencieux. Il fonctionne en partie à l'énergie solaire.

La Compagnie des bateaux de Metz organise deux balades chaque jour au départ du Quai Paul Vautrin, entre le Moyen-Pont et les Régates messines. A 14h30 et 16 heures, les curieux peuvent embarquer pour 1h15 à la découverte de la Moselle.

Le bateau longe l'île aux Papillons, passe devant de nombreux ports de plaisance et rejoint des coins plus sauvages de la rivière où les passagers peuvent espérer voir des canards, hérons et même des castors.

"Le Graoully", un bateau électrique très silencieux

L'embarcation de 20 mètres de long peut accueillir jusqu'à 70 personnes. Elle fonctionne à l'électricité en partie fournie par des panneaux solaires installés sur le bateau qui est donc très silencieux.

Baptisé "Le Graoully", le bateau a un petit dragon messin en peluche installé sur sa proue. Une mascotte "moins effrayante que dans la légende, mais plus mignonne", selon le capitaine Benjamin.

En plus des balades, la Compagnie organise aussi des repas sur le bateau ou des "apéros boat", les horaires sont à retrouver sur le site internet : bateaux-gd-vacances.com.

Informations pratiques :