VIDÉO - "Bandafolie's, c'est le festival qu'on préfère" : le fête bat son plein à Bessines-sur-Gartempe

Les festivaliers ont foulard rouge noué autour du cou et entourent le groupe de musiciens béninois sur la place centrale de la commune. Dix autres groupes de musique , venus des quatre coins du monde, participent à cette 26ème édition des Bandafolie's .

C'est une première pour Mauricette, mais elle est déjà très à l'aise...tellement à l'aise que la Périgourdine se fait aussitôt embarquer par un musicien, qui l'attire par la main et l'emmène danser au centre du cercle. "J'ai fait un peu de danse africaine autrefois" explique-t-elle en reprenant son souffle.

La banda béninoise a mis l'ambiance ce samedi midi. © Radio France - Philippine Thibaudault

Des Bandafolie's avec tous les styles

Les DMA Band entrent en scène. Cela faisait sept ans que les 30 musiciens belges n'étaient pas venus à Bessines. "Si on revient, c'est pour le côté atypique du petit village français qu'on n'a pas chez nous. Donc on vient déjà pour le dépaysement. Et puis Bandafolie's, c'est le festival qu'on préfère. C'est un festival qui n'est pas dans un seul style. On retrouve des banda mais des street band par exemple" se réjouit Davy Taccogna, le chef d’orchestre.

Un impact économique sur les commerces

Avec son tablier rouge, Patrick Michaud court partout. Il est le propriétaire du Café de la Place depuis seulement quatre mois. C'est donc une première fois aux Bandafolie's pour ce commerçant. "Cela va avoir un gros impact économique c'est sur. C'est déjà une grosse organisation et beaucoup de frais de mise en œuvre. Donc après, c'est à la fin de la foire comme on dit, qu'on comptera les bouses" plaisante Patrick.

Les Bandafolie's se terminent ce dimanche soir avec à 17h30, au Stade des Châtaigniers, la cérémonie de clôture du festival, et la restitution des « clés de la ville » à la maire par les organisateurs.