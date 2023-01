VIDEO - Bayonne : le concert du Nouvel An se prépare sous l'œil des élèves musiciens

Ils ont passé l'après-midi assis parmi les 70 musiciens de l'Orchestre du Pays Basque : des élèves en classe à horaires aménagés, inscrits au conservatoire de Bayonne, ont assisté ce jeudi aux répétitions du concert du Nouvel An, dont deux représentations ont lieu ce week-end (samedi 7 et dimanche 8 janvier) à la salle Lauga. Une expérience inédite pour ces jeunes musiciens, plus habitués aux harmonies en petit groupe, au conservatoire, qu'aux formations symphoniques.

ⓘ Publicité

Immersion inédite

"C'est incroyable, on le vit comme des pros", lance Jack, 14 ans, qui joue d'habitude des percussions. Sa camarade Clélia, violoniste, acquiesce : "c'est une première, on a une vision différente de l'orchestre car on est vraiment dedans, on ressent toutes les sensations." Chacun a été placé à côté d'un groupe de musiciens jouant d'un autre instrument que le sien. "C'est intéressant car on voit le rôle d'autres instruments dans l'orchestre et comment ils travaillent", lance Paloma, qui joue de la flûte traversière.

La répétition est aussi l'occasion d'échanger avec le chef d'orchestre, Victorien Vanoosten, revenu à Bayonne cinq ans après avoir dirigé un premier concert du Nouvel An, en 2018. À la tête de l'Ensemble Symphonique de Neuchâtel en Suisse, il profite de la pause pour donner quelques conseils aux élèves : "on travaille parfois sans la chanteuse pour régler pas mal de choses, explique-t-il. Quand elle arrive, tout l'orchestre se met dans une autre disposition, à l'écoute. C'est quelque chose que vous devrez apprendre aussi quand vous êtes avec des solistes."

Le chef d'orchestre Victorien Vanoosten prend le temps de discuter avec des élèves du collège Marracq, eux-mêmes musiciens, en classe à horaires aménagés © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Opéra et comédies musicales

Entre Verdi, Offenbach et Puccini pour les airs d'opéra, les spectateurs des deux représentations de l'orchestre samedi et dimanche pourront aussi entendre Queen ou une mélodie de West Side Story. "Les concerts du Nouvel An ont toujours quelque chose de festif, lance Edgar Nicouleau, directeur général du conservatoire de musique de Bayonne et de l'Orchestre du Pays Basque. Que ce soit les valses, les danses... l'opéra, c'est un incontournable, c'est un moment de rassemblement."

loading

Avec des représentations dans la salle Lauga, qui permet d'accueillir jusqu'à 3.000 personnes, "c'est une chance d'aller conquérir de nouveaux spectateurs, qui viennent parce que c'est proche", ajoute le directeur général de l'orchestre. "On sent que les gens ont envie de revenir au concert, il faut retrouver et reconquérir notre public, explique Edgar Nicouleau. Il faut redonner goût au gens de venir voir du spectacle vivant. On l'espérait donc c'est formidable" de voir la salle faire le plein se réjouit-il.