Le ZooParc de Beauval peut se targuer d'être la plus grande maternité animale de France avec environ 750 naissances par an. Depuis cet été, plusieurs bébés d'espèces menacées ont vu le jour, dont un okapi et un fourmilier géant.

Beauval, France

La naissance la plus médiatisée du zoo de Beauval, c'est bien sûr l'arrivée du bébé panda Yuan Meng en août 2017. Mais il y a bien d'autres bébés d'espèces menacées qui voient le jour dans ce parc qui est aussi la plus grande maternité animale de France avec environ 750 naissances par an. L'un des derniers en date, c'est le fourmilier géant appelé aussi grand tamanoir. Son arrivée n'est pas passée inaperçue le 14 septembre, puisqu'il est né sous les yeux des visiteurs présents ce jour-là.

Un bébé fourmilier géant est né à Beauval en septembre 2018 - © ZooParc de Beauval

Une naissance rarissime : un okapi

Parmi les naissances rarissime, celle d'un okapi. Le petit Mambasa est né le 4 août dernier, et pesait 20 kilos. Il y a seulement deux zoos en France à accueillir des okapis, classés en danger sur la liste rouge des espèces menacées par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il ne resterait plus qu'entre 10 et 15.000 okapis dans les forêts de la République Démocratique du Congo.

Une naissance d'okapi comme celle de Mambasa en août dernier est rarissime - © ZooParc de Beauval

Le carnet rose de Beauval en images

Les visiteurs peuvent aussi observer trois lionceaux nés en juillet dernier. Kivu, Issa et Sabi feront bientôt leurs premières sorties dans l'enclos extérieur avec leur mère et le reste du groupe.

En août dernier, le zoo de Beauval a vu aussi la naissance de jumeaux maki cattas. C'est la deuxième fois que des jumeaux naissent cette année chez cette espèce, là-aussi classée en danger par l'UICN. On peut aussi noter dans le registre carnet rose, trois bébés suricates, trois loutres naines d'Asie, cinq mangoustes naines du sud, des jumeaux chez les tamarins lions dorés, un zèbre de Grévy, etc.