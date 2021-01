VIDÉO - Belfort sous la neige : les images inédites d'un réalisateur belfortain

Dimitri Semenic, réalisateur belfortain de 32 ans a réalisé mi-décembre un projet vidéo montrant Belfort, sous la neige. De bien jolies images, inédites. Il nous raconte.

Un instant de poésie. Alors que Belfort se retrouvait sous 10 à 15 cm de neige le week-end dernier, le réalisateur belfortain Dimitri Semenic, a décidé de prendre sa caméra et de filmer sa ville natale et son joli manteau neigeux. Il a tourné en extérieur, jusqu'à 22h, par -2, -1 degré. Le film "Belfort, un jour de neige", de 4 minutes et 16 secondes, a été publié ce mercredi 20 janvier sur sa chaîne You Tube. De bien délicieuses images.

D'où est né ce projet vidéo ?

"C'est cette neige qui s'est imposée à moi", explique Dimitri Semenic. "Si soudaine, c'était l'occasion d'immortaliser ce moment, d'essayer de valoriser notre ville, son patrimoine immobilier et historique, ses habitants. C'est une vidéo minimaliste et spontanée qui n'existait pas dans mon esprit il y a encore une semaine… Et aujourd'hui elle est en ligne".

Comment s'est passé le tournage ?

"Cela a été beaucoup d'improvisation et de réactivité, sur l'instant, vous voyez une scène, vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous posez votre caméra à un endroit, vous enregistrez et croisez les doigts pour avoir eu la bonne inspiration, la bonne sensation. Parfois ça raconte quelque chose; parfois non. Il n'y a pas de comédien. Je ne peux pas dire "Attends petit, tu peux arrêter ta boule de neige le temps que je règle ma caméra ?", explique-t-il.

Le froid n'a-t-il pas été une contrainte ?

"C'était aussi un défi personnel, je savais que la neige ne tiendrait pas longtemps. Elle a déjà pratiquement disparu... Donc il fallait être productif en espérant ne pas être trop mauvais à l'image (...) c'est la température extérieure négative qui a dicté le rythme final de la vidéo".

C'est la température extérieure négative qui a dicté le rythme final de la vidéo

"Tout est plus lent quand il fait froid. Votre esprit. Vos décisions. Vos gestes. Le matériel est quand à lui plus lourd. Tout vous demande plus d'effort et l'expérience ressentie derrière la caméra en est complètement modifiée. Le résultat final aussi", conclut-il.

Qui est Dimitri Semenic ?

Né à Belfort, Dimitri Semenic est âgé de 32 ans. Après des études de droit public à l'université de Strasbourg, il décide de monter à Paris pour devenir comédien, où il développera par la suite ses propres projets en tant que scénariste. Il s'est notamment fait connaître en août 2020 avec sa vidéo : "Belfort, les cités Alstom", un projet amateur, entièrement réalisé au téléphone portable. Après 15 ans loin de belfort, Dimitri Semenic est revenu s'installer dans la Cité du Lion, à l'automne dernier. Il a créé sa propre entreprise de réalisation de films institutionnels : cinemesprod@gmail.com.

Né à Belfort, Dimitri Semenic est âgé de 32 ans. - cinemesprod