VIDÉO - Bernard Oudoul chante la nouvelle version de son titre "Mon Auvergne"

Sa chanson "Mon Auvergne" a 10 ans. Pour l'occasion, le chanteur originaire du Cantal a présenté deux nouvelles versions : une acoustique et une plus dansante et très moderne.

Coup de poussière sur le titre légendaire de Bernard Oudoul ! Le chanteur originaire de Murat (Cantal) a présenté samedi 28 octobre à l'espace Renan de Clermont-Ferrand, ses nouvelles créations autour de sa chanson phare "Mon Auvergne". Pour fêter les 10 ans de ce titre, il vient de lancer une version acoustique et une version "deep-house". Un nouveau clip a également été tourné à la mi-septembre à différents endroits du Puy-de-Dôme.

ÉCOUTEZ LA VERSION ACOUSTIQUE DE "MON AUVERGNE" ▼

Une chanson qui s'écoute partout

Bernard Oudoul, 46 ans, pompier professionnel qui vit désormais sur la Côte-d'Azur, a écrit "Mon Auvergne" en 2007 lors d'un voyage en train entre Paris et Cannes. "En voyant les pâturages, j'ai eu la nostalgie de l'Auvergne", explique l'artiste qui a commencé à chanter dans les karaokés. 10 ans après, sa chanson a fait le tour du monde, "elle est partie au Vietnam, à Buenos Aires (Argentine) dans une école de musique, ou encore en Angleterre". Cette chanson "s'éparpille, bien qu'elle ne soit pas nationalement (si) connue".

Bernard Oudoul a chanté une nouvelle version, devant une trentaine de fans. © Radio France - Justine DINCHER

Bernard Oudoul s'étonne d'ailleurs parfois que sa chanson ne soit pas davantage écoutée en Auvergne. "Je croise parfois des personnes, même dans le Cantal, qui ne connaissent pas cette chanson sur l'Auvergne", raconte le chanteur, "le problème est que je n'ai pas de maison de disques. Si j'avais une maison de disques, c'est une chanson qui marcherait, c'est sûr... parce que moi, à ma petite échelle, j'arrive à la faire se déployer, donc avec une production et surtout avec la nouvelle version 'deep-house', je suis persuadé qu'elle marcherait".

Un nouveau clip tourné dans le Puy-de-Dôme

Coup de jeune sur "Mon Auvergne". Bernard Oudoul sort effectivement deux nouvelles versions : une dansante pour les boîtes de nuit et une acoustique. En même temps, il a tourné un nouveau clip. "Contrairement au premier clip qui a été tourné à Murat, celui-ci a été tourné à 80% dans le Puy-de-Dôme, parce que je voulais montrer d'autres départements auvergnats que le Cantal", détaille l'artiste, "nous avons donc tourné dans l'église de Saint-Nectaire, dans la vallée de Chaudefour, à Vulcania, (...), et sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand... parce que l'histoire, c'est un mec qui en a marre de la ville et qui part à la campagne. C'est un peu mon histoire !"

Bernard Oudoul, qui vit à Cannes sur la Côte-d'Azur, revient tous les mois dans le Cantal. Il sera d'ailleurs en concert le 15 décembre à Saint Flour et le 16 décembre à Veyre-Monton pour un concert de soutien à Robin, jeune puydomois gravement malade.