VIDÉO - Bien préparer les fêtes : comment choisir et déguster son champagne

Geoffrey Orban, spécialiste du champagne et œnologue.

Reims, France

Geoffrey Orban est œnologue, spécialiste du champagne et maître dans l'art de transmettre sa passion pour le précieux breuvage effervescent. Nous avons rencontré cet expert dans les terroirs et la dégustation du champagne à Reims, dans la Marne.

Quelle est la meilleure température pour servir le champagne ?

"Le champagne se sert toujours à environ 7 à 9°C. Si le champagne présente plus de volume, de caractère ou de densité, on peut monter jusqu'à 13°C." Si le champagne n'est pas frais ? "Évitez le congélateur" conseille Geoffrey Orban. "Privilégiez un seau à glace avec de l'eau et mettez le champagne trois, quatre voire cinq heures avant pour qu'il prenne bien l'atmosphère de votre réfrigérateur."

Comment ouvrir le champagne sans éborgner belle-maman ?

"On aime bien le côté 'pop' lorsqu'on ouvre la bouteille" sourit le spécialiste mais il faut faire preuve de prudence car la vitesse de départ d'un bouchon de champagne est aux alentours de 70 km/h. Pour éviter l'accident, "quand vous ouvrez votre bouteille, maintenez votre bouchon. Ne tournez pas le bouchon mais la bouteille par sa base et accompagnez la sortie du bouchon."

Comment conserver le champagne ?

"Mettre la bouteille au réfrigérateur avec un bouchon hermétique. Non, le coup de la cuillère ne marche pas" précise Geoffrey Orban. L'œnologue estime qu'un champagne ouvert doit être dégusté dans les 24h au plus tard.

Quand boire du champagne ?

"On sort le champagne à l'apéritif, privilégiez quelque chose qui va aiguiser vos papilles et envoyer les bons signaux à l'estomac. Pour la suite du repas, tout est question d'équilibre de la même manière que vous dégusterez un bon champagne."

Le champagne, à quel prix ?

"Vous pouvez déguster des bouteilles qui commencent à 12, 13, 14 euros mais vous trouverez des champagnes qui vous conviendront à tous les prix. Vous pouvez vous faire plaisir simplement avec une bonne bouteille, en jouant la diversité, et vous découvrirez un monde merveilleux : pas seulement des bulles, mais des hommes, un terroir, une géographie et un plaisir insoupçonné."