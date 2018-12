VIDÉO - Bien préparer les fêtes : comment dresser une belle table ?

Pour vous aider à bien préparer les fêtes, France Bleu a sollicité les conseils de plusieurs experts : sommelier, chef cuisinier, boucher, restaurateur, blogueuse culinaire, cultivateur de sapin... Aujourd'hui, Blandine Franc, directrice de la marque Degrenne, nous apprend comment dresser une belle table de Noël.

Les règles d'or pour bien placer ses couverts

"Quand on fait une table de Noël, c'est un moment traditionnel, donc autant respecter les traditions et le savoir-vivre à la française", prévient d'emblée Blandine France. "Savoir bien positionner ses verres et ses couverts vous permettra en plus de marquer des points auprès de beau-papa ou belle-maman, ajoute la professionnelle.

La règle à retenir, c'est que les premiers couverts qu'on va utiliser sont placés les plus à l'extérieur de l'assiette. Exemple, si l'on commence par un velouté ou une soupe, on place la grande cuillère le plus à l'extérieur de l'assiette, et ensuite, en allant vers l'intérieur, les prochains couverts seront utilisés pour les plats suivants.

Pour les verres, Blandine Franc se sert d'une astuce toute simple : "Le verre à eau se met côté cœur, donc à gauche". On commence donc par le verre à eau, puis à sa droite le verre à vin blanc, ensuite le verre à vin rouge, et en dernier, "un peu en extérieur", la flûte à champagne.

Un thème majeur et des accords de couleur

Pour la directrice de la marque Degrenne, une belle table est forcément harmonieuse. Blandine Franc conseille de coordonner la vaisselle, les couverts et tous les petits accessoires de décoration. Il faut donc choisir un thème, une couleur ou des harmonies de couleur. "Comme un univers", explique-t-elle. "On peut choisir plusieurs couleurs, mais il faut qu'elles restent dans le même camaïeu et s'harmonisent bien ensemble. Par exemple, un rose et un rose poudré, un blanc et un blanc nacré", conseille-t-elle.

Le centre de table, élément essentiel du décor

Pour Blandine Franc, il est important d'avoir un centre de table ou un vase de table, qui va constituer l'élément majeur de la décoration. Mais attention, le vase ne doit pas être trop haut pour ne pas gêner les convives. Il faut qu'ils puissent se voir facilement et discuter. "Si vous tenez à mettre un joli vase haut sur la table, il faut le retirer une fois que vous passez à table", conseille-t-elle. On peut aussi disposer un joli bouquet de fleurs sur la table.

Les fausses bonnes idées : paillettes et bougies parfumées

Blandine Franc déconseille de disposer des paillettes sur la table, car elles peuvent finir dans les yeux du maître ou de la maîtresse de maison, ou carrément dans les plats des convives ! Même remarque pour la poudre colorée ou irisée.

Autre fausse bonne idée, les bougies parfumées. "Tout le monde n'a pas les mêmes goûts", rappelle la spécialiste. La vanille peut plaire à certains et pas à d'autres. On risque de tuer l'odeur d'un plat, d’entêter certains invités, de heurter avec des parfums féminins ou masculins... bref, Blandine Franc conseille de rester neutre avec des bougies sans odeur.

Le DIY, meilleur ami de la table des enfants

Pour associer les enfants à la décoration de la table, Blandine Franc conseille de s'adonner au DIY, le fameux "Do it yourself", et de fabriquer des éléments de décor avec eux. "Les enfants seront ravis de confectionner de jolis ronds de serviette ou des petits porte-couteaux", détaille-t-elle. Pour cette mère de trois enfants, c'est aussi l'occasion de transmettre et de les sensibiliser aux traditions.