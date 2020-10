VIDÉO - Bordeaux : quand Philippe Poutou fait l'acteur dans le clip du groupe The Hyènes

Il joue le rôle d'un homme en imper, apparemment un peu fatigué, et qui attend le bus à Bègles, la commune limitrophe de Bordeaux longtemps dirigée pare l'écologiste Noël Mamère. Bègles, c'est le titre du premier "single" de l'album Verdure que publie le groupe de rock bordelais The Hyènes.

Philippe Poutou tient donc le rôle principal de ce clip bourrés de clins d’œil aux thématiques chères à l'ancien ouvrier de Ford Blanquefort, candidat à deux reprises à l'élection présidentielle pour le Nouveau Parti Anticapitaliste , et depuis juin dernier élu municipal de Bordeaux après avoir conduit la liste "Bordeaux en luttes" aux côtés de La France Insoumise.

The Hyènes est un groupe formé en 2005 autour de deux anciens de Noir Désir, Denis Barthe et Jean-Paul Roy. Le batteur Denis Barthe est d'ailleurs assistant réalisateur du clip Bègles dont il a signé également le scénario. Le nouvel album de The Hyènes sortira en intégralité vendredi.