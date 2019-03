VIDÉO - Bretagne : les fréquences des chaînes de la TNT vont changer !

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau comme quasiment six foyers bretons sur 10, soit deux millions de téléspectateurs, sachez que les fréquences de la TNT vont changer dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mars. Il s'agit de libérer de la place pour les opérateurs mobiles afin qu'ils déploient la 4G et bientôt la 5G.

Selon les départements, entre cinq et 15 chaînes vont disparaître

Selon le département breton où vous habitez, vous risquez de perdre entre cinq et 15 chaines. Si au matin du 26 mars vous voulez continuer à regarder vos programmes préférés il va donc falloir passer par une nouvelle recherche des chaînes en allant dans le menu de votre téléviseur.

Les opérations de maintenance auront lieu entre minuit et 6h du matin, mais le temps de rallumer les 67 émetteurs et leurs relais, les perturbations pourraient durer jusqu'au jeudi 28 mars au plus tard. Si vous habitez dans un immeuble, votre syndic de copropriété a été informé et a dû faire le nécessaire pour que tout fonctionne. En cas de soucis, retournez-vous vers lui.

Une plateforme téléphonique est ouverte pour renseigner les téléspectateurs au 09 70 818 818. Vous trouverez aussi de nombreuses informations sur le site recevoirlaTNT.fr