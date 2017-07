VIDEO - Brian Joubert et Katrina Patchett au Palio de Boulazac pour "Holiday on Ice"

Le patineur et la danseuse, vus dans "Danse avec les Stars" sur TF1 seront au Palio de Boulazac pour deux représentations du spectacle sur glace.

Le Palio de Boulazac va se transformer en patinoire les 17 et 18 avril 2018. Le nouveau spectacle "Holiday on ice" baptisé "Atlantis" sera de passage en Périgord pour deux représentations. Depuis des décennies les spectacles "Holiday on ice" font rêver des familles entières avec des figures impressionnantes réalisées en musique sur la glace. Pour cette nouvelle production, Brian Joubert et Katrina Patchett, vus dans l'émission "Danse avec les stars" sur TF1 se plongeront dans la cité perdue pour un voyage au coeur de la mythologie. Les places seront mises en vente dès 10h ce vendredi 21 juillet. Les tarifs varient de 29 à 99 euros.