Composé en mois de dix jours, "Letter to You" du Boss Bruce Springsteen sort ce vendredi 23 octobre. C'est la première fois depuis le mythique "Born in the USA" (1984) que le E Street Band enregistre dans les conditions du live pour un album studio.

VIDÉO - Bruce Springsteen sort un nouvel album "Letter to You"

C'est un album composé en une dizaine de jours, le 20ème opus solo enregistré dans les conditions du live pour le Boss, Bruce Springsteen. "Letter to You" oscille entre souvenirs des proches disparus et envie de faire chanter dans les stades. Il sort ce vendredi 23 octobre, en pleine campagne pour les présidentielles américaines. Pour ce projet, The Boss a rappelé ses camarades du E Street Band. C'est la première fois depuis le mythique "Born in the USA" (1984) que le E Street Band enregistre dans les conditions du live pour un album studio.

Une chanson composée toutes les trois heures

"On a fait une chanson toutes les trois heures", révèle dans Rolling Stone le guitariste Steve Van Zandt, également acteur inoubliable des "Soprano". "En gros, on a fait l'album en quatre jours et comme on avait réservé cinq jours, et qu'on avait plus rien à faire, on l'a écouté le cinquième jour". À défaut de pouvoir jouer ces titres sur scène, cet album va être assorti d'un documentaire, tourné pendant sa réalisation.