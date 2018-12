VIDEO - C'est nouveau : un piano en libre accès en gare du Mans !

Il n'y en avait pas jusqu'à maintenant ! Un piano est installé dans le hall principal de la gare du Mans (côté Nord). Usage libre et gratuit, comme dans de nombreuses gares de France. Les premiers utilisateurs et les premiers voyageurs apprécient.

Le Mans

D'abord intimidé par les voyageurs qui l'entourent, Antoine, s'installe sur le tabouret face au piano droit de couleur noire. En attendant son car pour rentrer du lycée, il joue un morceau de sa composition. "Quand j'aurai du temps à tuer à la gare, ce qui est souvent le cas, ça va beaucoup m'aider", se réjouit le jeune homme, rapidement rejoint par Bradley : "en attendant nos cars ou nos trains, au lieu d'être sur nos téléphones, nous pouvons libérer notre expression artistique, grâce au piano. C'est très agréable!"

Une ambiance apaisée

Pendant quelques secondes ou quelques minutes, les voyageurs de passage s'arrêtent et apprécient, comme Gaëlle : "ça peut égayer la vie de tout le monde, tous les jours. C'est une bonne idée de transmettre des émotions avec la musique. On se perd dans nos pensées quand on écoute. C'est vraiment une bonne idée". Dans le même temps, les hauts parleurs de la gare du Mans continuent à diffuser, discrètement, comme d'habitude, de la musique classique.