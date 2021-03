VIDEO - "C'est très frustrant, le cinéma est le premier loisir de France", Catherine Melet des Studios à Tours

Si le cinéma français récompense ce soir ses Césars à l'Olympia, toutes les salles obscures restent désespérément fermées partout dans le pays. Et toujours pas de réouverture à l'horizon. Près de 8 mois de fermetures au total. Situation de plus en plus déprimante pour les exploitants de salle.

Pour en parler, Catherine Melet, la présidente du cinéma Les Studios à Tours, était l'invitée de France Bleu Touraine ce vendredi matin. Avec sept salles, 1050 fauteuils et 17 salariés dont les deux-tiers sont au chômage partiel, c'est le plus grand cinéma d'art et d'essai de France. Mais comme tous les autres, il a dû fermer durant plus de 230 jours, série toujours en cours malheureusement.

"C'est déprimant, même si on cherche à garder une activité, ( opération de maintenance des équipements ), à s'occuper du moral des 17 salariés dont les 2/3 sont au chômage partiel. On cherche aussi à garder un lien avec les spectateurs notamment par l'intermédiaire de notre site internet. Et puis nous avons un phare dans la nuit qui est la bibliothèque accompagnée d'une boutique ouvertes où l'on défend par l'achat de DVD des films qui nous tiennent à cœur".

"Mais c'est extrêmement frustrant, on est tous convaincu que la culture, c'est important. Surtout en ce moment, les Français ont un peu le moral dans les chaussettes et le cinéma est le premier loisir de France. Et on sait que le protocole sanitaire est bon. Mais on connait la position du gouvernement qui veut tout faire pour limiter la circulation des Français".

"Les aides nous permettent de garder la tête hors de l'eau"

"Sur l'année 2020, nous aurons un déficit d'exploitation de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais on garde la tête hors de l'eau grâce au système d'aide financières, qui couvre à peu près un bon tiers de notre déficit. Le vrai challenge pour nous comme pour les autres grandes salles de cinéma, ce sera à la réouverture. Même si on sait que déjà que notre public reviendra.

C'est ce qui nous a vraiment mis du baume au cœur dans cette période si déprimante. _Le soutien de notre public fidèle_. On a doublé la vente de nos abonnements soutiens ( passer de 300 à 600 ventes ) et surtout on a très peu d'abonnés qui ont demandé un report de leurs mois non utilisés."