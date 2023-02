VIDÉO - "C'est une seconde vie pour le livre", estime un libraire Tourangeau pour les 70 ans du format poche

C'est un objet du quotidien que chacun d'entre nous possède forcément. Le livre de poche célèbre ce mardi 9 février 2023 ses 70 ans. Et ce petit format, vendu en général moins de dix euros se porte très bien puisqu'il s'en est écoulé plus de 118 millions d'exemplaires en 2022 en France.

Pourtant, à ses débuts, ce livre de petite taille ne faisait pas que des adeptes, comme l'a raconté Joël Hafkin, responsable de la librairie tourangelle la Boîte à Livres, au micro de France Bleu Touraine : "C'est un type de livre qui s'est démocratisé depuis sa création en 1953. Au début il a fait scandale. Les grands lecteurs et les libraires avaient peur que cette nouveauté grignote le grand format."

"Tout le monde achète des livres de poche"

Les choses ont depuis bien changé. Aujourd'hui "tout le monde achète des livres de poche : les jeunes et les moins jeunes ! Il a vraiment trouvé sa place dans les librairies." Pour un texte littéraire, c'est une seconde vie : "le livre sort d'abord en grand format puis en poche environ un an et demi après", détaille le libraire.

Ce livre, moins cher (généralement sous la barre des dix euros, là où le grand format coûte autour des vingt euros) est aussi plus pratique à emporter, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été conçu. Au niveau national, il représente 42% des ventes de livres, mais seulement 12% dans la librairie la Boîte à Livres, selon Joël Hafkin.

Mais le livre de poche, comme beaucoup d'autres produits subit également de plein fouet l'inflation et les conséquences de la guerre en Ukraine. Le prix du papier est notamment en cause. Depuis juillet 2021 il a augmenté de 85% selon le Syndicat national de l'édition.