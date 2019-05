VIDÉOS - Débord de Loire : cap sur Nantes pour le Belem et l'Hermione

Le Belem et l'Hermione sont les invités d'honneur de Débord de Loire ce week-end. A leurs côtés, près de 200 autres bateaux, innovants, sportifs et navires du patrimoine. Revivez le départ de Saint-Nazaire de ces deux bateaux emblématiques et la remontée de la Loire jusqu'à Nantes.