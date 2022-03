VIDÉO - Carton plein pour le défilé du carnaval des deux rives à Bordeaux

Le carnaval des deux rives a fait son grand retour dans les rues de Bordeaux ce dimanche 6 mars après une année sans pour cause de covid. Le succès était au rendez-vous : l'événement a rassemblé des dizaines de milliers de personnes tout au long du parcours.

En 2021, l'événement avait été annulé à cause de la crise sanitaire, cette année le carnaval des deux rives a fait son grand retour à Bordeaux. Des dizaines de milliers de personnes ont enfilé leur costume pour participer au défilé ce dimanche 6 mars selon les comptes de la police. Le cortège est parti vers 14 heures des allées de Serr, s'est dirigé vers le pont de Pierre avant de passer par les cours Victor Hugo et Pasteur et d’arriver à la place Pey-Berland, noire de monde.

La circulation a été coupée dans le secteur et le réseau de transports en commun fortement perturbé.