VIDEO - Catherine et Liliane confinées, de retour sur Internet

Près d'un an après avoir mis fin à leur aventure sur Canal+, Alex Lutz et Bruno Sanches, alias Catherine et Liliane reviennent en mode confinement sur leur compte Instagram.

Alex Lutz (à droite) et Bruno Sanches (à gauche) alias Catherine et Liliane sont de retour en mode confinées sur leur compte Instagram.

Il n'y a pas de raisons qu'elles non plus ne fassent pas leur apéro en visio ! Catherine et Liliane, les deux employées de bureau les plus célèbres de France, interprétées par les comédiens Alex Lutz et Bruno Sanches font leur retour, près d'un an après avoir quitté l'antenne de Canal+, c'était en juillet 2019.

Deux vidéos ont été postées sur le compte Instagram qui porte leur nom.

On voit notamment les deux copines se confronter aux problèmes techniques que l'on a tous connus depuis le début du confinement : les bugs en visio ! Dans la description, on nous promet "encore plus d'épisodes exclusifs de leurs appels vidéos." Vivement la suite !