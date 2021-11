VIDÉO - Ce Breton et ses animaux sont sur les plus grands plateaux de cinéma

Il est Breton et se retrouve régulièrement sur les plus grands plateaux du cinéma français et international. Yannick Gicquel est régisseur chevaux pour le cinéma, spécialisé dans les attelages. Ce passionné des animaux et du cinéma est installé à Tremblay (Ille-et-Vilaine).

Chez lui à Tremblay (Ille-et-Vilaine), c'est une parenthèse loin des plateaux. Entouré des chevaux et mulets qu'il prépare pour tourner au cinéma.

Yannick Gicquel a 46 ans, et il enchaîne les tournages en France et en Europe. Parmi les films du moment, il a participé à Eiffel, Le Dernier Duel ou encore Délicieux.