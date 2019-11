VIDÉO - Championnat du monde karaoké : soutenez Alexandre, le Breton qui représente la France

Le championnat du monde de karaoké a débuté ce 27 novembre à Tokyo au Japon. La France est représentée par le Breton Alexandre Milloch. Il est possible de regarder sa prestation et de voter pour le soutenir.

Chevaigné, France

Les choses sérieuses ont commencé pour Alexandre Milloch. Le Breton est arrivé samedi 23 novembre à Tokyo au Japon pour le championnat du monde de karaoké. Après quelques répétitions, le candidat français est passé pour la première fois devant le jury. Ce mercredi 27 novembre Alexandre s'est présenté sur scène pour interpréter "Don't be so hard with yourself" de Jess Glynne.

Trois chansons à interpréter

Il est possible de suivre la compétition et de regarder la prestation du Breton sur le site internet de la compétition. Le public français peut également soutenir le candidat en votant pour lui. Après ce premier passage, Alexandre Milloch va interpréter deux autres titres, jeudi et vendredi dont la chanson "On se retrouvera" de Francis Lalanne.

Retrouvez la prestation d'Alexandre à partir de 4h14min15s