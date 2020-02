VIDEO - Chaque samedi, à Joigny, ils font revivre les chants traditionnels de la Bourgogne

Chaque samedi matin à Joigny, les passionnés et curieux se retrouvent au conservatoire pour entonner les chansons traditionnelles aux accents bourguignons. Il ne s'agit pas vraiment d'une chorale mais plutôt d'un atelier, qui a pour objectif de partager et faire connaître ce patrimoine.

L'atelier est gratuit et a lieu chaque samedi au conservatoire de Joigny. Il est animé par Justin Bonnet, programmateur du festival des airs du temps.

Joigny, France

Mais certains le connaisse déjà sans le savoir, c'est le cas d'Henriette, 80 ans "en orphelinat, quand on sortait pour marcher, c'était ces chansons là que l'on chantait" explique-t-elle. D'ailleurs ce patrimoine ne s'est jamais vraiment perdu car Agathe, 26 ans, se souvient avoir chanté certaines de ces chansons, petite, avec son grand-père.

Selon Justin Bonnet qui anime l'atelier il y aurait jusqu'à 2500 chansons traditionnelles communes à toutes les régions de France avec des variantes locales en fonction des régions et des chanteurs. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Des chants qui sont le fruit d'auteurs bourguignons mais qui appartiennent, en réalité, à un répertoire beaucoup plus vaste inspiré de la tradition orale. Selon Justin Bonnet qui anime l'atelier il y aurait jusqu'à 2500 chansons traditionnelles communes à toutes les régions de France. Celui qui est par ailleurs programmateur du festival des airs du temps explique ainsi qu'à l'image d'un téléphone arabe _, "il y a des variantes d'une région à l'autre_, d'un chanteur à l'autre. Il n'y a pas une version figée où l'on puisse dire, ça, ça se chante en Bourgogne" . Autrement dit c'est un patrimoine qui n'est pas tout à fait le même mais qui n'est pas pour autant lié à une région si ce n'est pas la transmission.

Justement, celle-ci n'est pas figée dans le temps. Ainsi le petit groupe n'hésite pas à discuter, échanger, adapter les textes. Le français est valorisé, car le patois serait un frein de plus pour la transmission. L'objectif de l'atelier n'est pas folklorique, il ne s'agit pas de reproduire à l'identique la culture des anciens. Il ne s'agit pas non plus de se replier sur sa culture pour Agathe 26 ans : " C'est une façon de partager sa culture. Il ne faut pas la figer, pas essayer de se réfugier dedans, de s'enfermer dedans mais au contraire".

Une partie des textes est issue d'un ouvrage de collecte datant du début du XXe siècle. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Pour la partager chacun est d'ailleurs invité aux apéros chantants tous les derniers samedi du mois, tandis que les chansons traditionnelles bourguignonnes pourraient bientôt être mise en ligne sur Youtube.