L'association ADDES fait découvrir les Mont d'Arrée aux petits et aux grands grâce à des randonnées ludiques. Les "archéos rigolos" chaussent les bottes pour débusquer les korrigans et découvrir nature et patrimoine, à travers des contes dans la forêt.

Botmeur, France

Cette semaine, France Bleu Breizh Izel vous emmène sur les chemins de randonnée... Direction Botmeur, ce village en contrebas de la route entre Pleyben et Morlaix. Au loin, la chapelle St Michel de Braspars, avec une quarantaine de promeneurs, 80 bottes. La moitié (des bottés) a moins de 10 ans. Le chef de bande est Yann Foury, il captive son auditoire dès les premiers pas. Il organise une chasse au trésor remplie de contes et d'explications sur le patrimoine et la nature.

La rando est pleine : Valérie famille d'accueil de Plouescat sur la côte nord a fait trois quarts d'heure de route pour venir avec Tallia et Brian, convaincue que la chasse au trésor va les faire marcher. Et ça fonctionne, même sous la bruine, même avec les passages sur planche un peu mouillés. Rando des "archéos rigolos" où les enfants recherchent des tessons de poterie, découvrent les ruines du manoir de Botmeur... Et écoutent pendant un quart d'heure sans un mot l'histoire de Mathias et la reine des korrigans, à voir et écouter en vidéo.

Des Korrigans ? Oui il y en a, et des Poulpics aussi, plus ombrageux, "ils font des mauvaises blagues en général", affirme Michèle, une connaisseuse. C'est l'animateur du matin qui a appris à Arthur et sa sœur, venus de Limoges à les débusquer. Il faut jouer de la musique, de la flûte en l'occurence. Et comment les reconnaît-on ? Le Poulpic "ressemble à Maître Yoda, en plus petit, fripé avec des oreilles d'elfe". Résultat, Arthur écoute avec plaisir et retient. Pourtant, au début "je râle". Pas facile de marcher.

Et c'est en marchant que Yann Foury réalise le mieux son travail : "Symboliquement, entrer dans la forêt, c'est quelque chose de fort. _On est déjà prêt à croire..._" Prochaine rando des "archéos rigolos" à Botmeur mardi 21 août.