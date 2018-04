Les murs de ce bâtiment du 19e siècle n’ont pas résisté aux premiers coups de pelleteuses. Après plusieurs mois de travaux de désamiantage (30 tonnes de déchets amiantés ont été enlevés), les démolisseurs sont entrés en action ce lundi. Ils auront mis à terre les 6.000 tonnes de l’édifice à la mi-juin.

Des travaux de nuit

La partie la plus visible, la façade ouest, le long de l’avenue de Paris sera détruite pendant trois nuits du 2 au 4 mai. Pendant cette période, une partie de l’avenue de Paris (uniquement dans le sens descendant, en direction du centre-ville) sera fermée à la circulation et une déviation mise en place.

L’avenir du site encore à définir

Après des dégradations et deux incendies en 2013 et 2016, la mairie de Cherbourg-en-Cotentin a voté la démolition de l’ancienne école des Beaux-Arts. Le site occupe une place idéale à l’entrée de la ville entre la gare et l’hôpital. Une réflexion est en cours pour définir un nouveau projet d’aménagement. En attendant, la ville va créer dès cet été un espace vert pour les promeneurs.