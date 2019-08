VIDÉO - Cherbourg plage fait sa danse de l'été

Chaque jeudi de l'été sur la plage verte à Cherbourg, les petits et les plus grands étaient invités à stopper leurs activités pour bouger son corps lors d'un flashmob. Et pas besoin de réviser une chorégraphie pendant des heures devant son miroir, il suffit juste de se lancer et de suivre le rythme. Le dernier flashmob avait lieu ce jeudi 22 août.

Les animations de "Cherbourg à la plage" se terminent vendredi 23 août sur la plage verte à Cherbourg.