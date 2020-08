VIDÉO - Cherbourg : quand les Yamakasi s'envoient en l'air

Ils grimpent, ils sautent, ils escaladent... Rappelez-vous du film "Yamakasi" écrit par Luc Besson. Les acteurs ont inventé une discipline urbaine : l'art du déplacement. À Cherbourg, un club s'est créé. Trois jeunes comptent bien enseigner cet "art de vivre" dès septembre 2021.

Ils grimpent, ils sautent, ils s'envoient en l'air... Depuis la sortie du film "Yamakasi", écrit par Luc Besson et réalisé par Ariel Zeitoun, la discipline inventée par les acteurs, l'art du déplacement (ADD), se propage à une vitesse fulgurante chez les jeunes.

Notamment à Cherbourg-en-Cotentin. Il y a déjà quelques années, un groupe d'adolescents se retrouvait dans la rue pour se lancer des défis. Antoine Houivet, 19 ans, était de la partie.

Au départ, on essayait de sauter d'un banc à l'autre. Petit à petit, on commençait à s'améliorer, à faire des acrobaties et c'est devenu plus sérieux.