VIDEO - Chloé, slameuse, remercie les personnels soignants, ces "Zorro de capes blanches"

Chloé habite depuis 2 ans à Clermont-Ferrand, où elle étudie en alternance le journalisme. Elle y pratique son activité favorite : le slam, à la manière de son inspirateur, Grand Corps Malade, avec qui elle a travaillé pour son album Respire. Début avril, en plein confinement, la jeune femme de 22 ans dédie une chanson spéciale pour les soignants. L'épidémie, dit-elle, l'a fortement inspirée.

"C'est un texte que j'ai écrit rapidement, mais que j'avais venu venir. Quand c'est arrivé en Italie, je me suis dit qu'on vivait quelque chose d'incroyable. Mais dès que c'est arrivé en France, les mots ont été plus clairs".

Propager la musique, pas le virus

Le personnel soignant l'a recontacté après la mise en ligne d'Eclat de Soleil, le nom de la chanson. "En quelques jours, elle a été vue plus de 8 000 fois" explique Chloé. Les messages sont bienveillants, comme l'est la chanson. "J'ai essayé, dans mes paroles, d'être positive, d'apporter la musique divertissante. Les artistes, nous sommes tous impactés, on ne peut plus faire de concert. On a encore plus envie d'écrire, de composer et diffuser notre musique. _Ce virus a bloqué la culture, on a envie de lui faire un pied de nez_".

Chloé fait donc des concerts "Live Facebook", mais espère bien, une fois sortie de cette crise, enregistrer un album. Peut-être glissera-t-elle cette chanson parmi les titres.