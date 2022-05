VIDEO - Cinéma : découvrez la bande-annonce du second volet d'Avatar

La bande-annonce du second volet d'Avatar, film le plus rentable de l'histoire du cinéma, a été dévoilée ce lundi. Intitulé Avatar : La voie de l'eau, il sortira au cinéma le 14 décembre, soit treize ans après le premier.

Treize ans après le long-métrage originel, qui avait attiré près de 15 millions de Français au cinéma, les fans d'Avatar pourront donc retrouver la planète Pandora et les Na'vi, ses habitants fascinants qui vivent en harmonie avec la nature.

L'intrigue se déroule plus d'une décennie après les événements du premier volet. On y retrouvera Jake Sully et Neytiri, incarnés par les acteurs Sam Worthington et Zoe Saldana, devenus parents. "Avatar : La voie de l'eau raconte l'histoire des membres de la famille Sully, les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent" dévoile le synopsis de la 20th Century Fox.

Le film le plus rentable de l'histoire

Un temps devancé par le Marvel Avengers : Endgame, le dernier volet de la trilogie des Avengers, qui avait cumulé en 2019 plus de 2,790 milliards de dollars de recettes dans le monde, Avatar est redevenu en 2021 le film qui a rapporté le plus d'argent dans l'histoire du cinéma, après être ressorti en Chine l'hiver dernier.

Trois autres volets d'Avatar sont déjà prévus, avec des sorties en décembre 2024, décembre 2026 et décembre 2028.